Wohnungsbrand in Schöneberg: zwei Schwerverletzte

Bei einem Wohnungsbrand im Berliner Stadtteil Schöneberg ist ein Ehepaar schwer verletzt worden. In der Wohnung im Erdgeschoss sei am späten Freitagabend aus zunächst ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der Mann habe sich aus eigener Kraft aus den Flammen retten können, die Frau wurde von Einsatzkräften ins Freie gezogen. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

Letzte Änderung: Samstag, 13. Mai 2017 10:10 Uhr

Quelle: dpa

