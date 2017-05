dpa

Hertha bleibt trotz Sorgen ruhig

Hertha BSC behält trotz Sorgen in der Abwehr, gesperrter Stammspieler und der verheerenden Auswärtsbilanz von zuletzt neun Niederlagen die Ruhe. «Bei allen Schwierigkeiten gehen wir das mit großem Optimismus an», erklärte Manager Michael Preetz mit Trotz: «Weil wir es noch in den eigenen Händen haben.» Die Berliner wollen in der Fußball-Bundesliga mit einem Sieg beim feststehenden Absteiger Darmstadt 98 am Samstag ihren Europa-League-Startplatz sechs stärken.

Der ist nach der jüngsten Negativserie von nur sechs Punkten in den jüngsten acht Spielen jedoch in akute Gefahr geraten. Der Vorsprung auf den 1. FC Köln und Werder Bremen beträgt nur noch einen Punkt, drei sind es auf Borussia Mönchengladbach. Durch die Gelb-Sperren der Innenverteidiger John Anthony Brooks und Sebastian Langkamp hat sich die personelle Situation noch einmal zugespitzt. Immerhin stehen die zuvor verletzten Niklas Stark und Marvin Plattenhardt wieder zur Verfügung.

Trainer Pal Dardai möchte trotz der zugespitzten Situation nicht lamentieren. «Wir haben noch zwei Spiele, wir brauchen nicht zu heulen, wir sind immer noch da oben», erklärte der Coach.

Im Training sei es in dieser Woche «extrem laut» zugegangen, berichtete Dardai. Die erfahrenen Spieler sollten auch lautstark ihre jungen Nebenleute «führen und navigieren», bemerkte Preetz.

