Hertha will in Darmstadt Europa-League-Platz verteidigen

Hertha BSC will mit einem Sieg beim feststehenden Absteiger Darmstadt 98 seine Position im Kampf um einen Europa-League-Startplatz stärken. «Wenn wir vier Punkte holen, schaffen wir etwas Schönes. Sonst haben wir es nicht verdient», sagte Hertha-Trainer Pal Dardai vor der Partie am Samstag und spielte damit auch auf das letzte Spiel gegen Leverkusen im Olympiastadion an. Rang sechs ist für Hertha nach sechs Pleiten in den jüngsten acht Spielen massiv in Gefahr geraten. In der Innenverteidigung muss der Coach die Stammkräfte John Anthony Brooks und Sebastian Langkamp wegen Gelbsperren ersetzen.

Letzte Änderung: Samstag, 13. Mai 2017 09:10 Uhr

Quelle: dpa

