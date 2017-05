dpa

Tag der offenen Tür der Bundespolizei-Reiterstaffel

Die Reiterstaffel der Bundespolizei stellt sich heute beim Tag der offenen Tür in Stahnsdorf vor. Ab 13.00 Uhr ist das erst kürzlich bezogene Areal an der südlichen Grenze Berlins (Potsdam-Mittelmark) für Interessierte geöffnet, teilte die Polizei mit. Besucher können sich bis 18.00 Uhr über die Arbeit der Bundespolizei und der Reiterstaffel informieren. Am Vormittag wird den Angaben zufolge symbolisch ein Schlüssel für den Neubau übergeben. Es gibt auch Reitvorführungen und ein Kinderprogramm.

Die Reiterstaffel war im März vom ehemaligen Dienstsitz in Berlin-Grunewald nach Stahnsdorf umgezogen. Dort haben die derzeit 24 Pferde und 37 Reiter ein neues Dienstgebäude, Stallungen sowie Reitanlagen mit einer Schmiede und einer Pferdekoppel. Die Reiterstaffel kommt zum Beispiel im Regierungsviertel oder in unwegsamem Gelände zum Einsatz.

Letzte Änderung: Samstag, 13. Mai 2017 00:20 Uhr

Quelle: dpa

