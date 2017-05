Eastside Berlin gewinnt zum vierten Mal Champions League

Die Frauen des TTC Berlin Eastside haben zum vierten Mal die Champions League im Tischtennis gewonnen. Am Freitag besiegten sie im Freizeitforum Marzahn vor 500 begeisterten Zuschauern Polens 26-maligen Meister KTS Tarnobrzeg mit 3:1 (9:5 Sätze). Damit machten sie die 2:3-Auswärtsniederlage vom vergangenen Sonntag wett.

Für Eastside war es nach 2012, 2014 und 2016 der vierte Triumph im Königswettbewerb und das dritte Triple aus nationaler Meisterschaft, Pokal und Champions League nach 2012 und 2016. In der gesamten Saison verlor der TTC in allen drei bestrittenen Wettbewerben nur eine Partie - das 2:3 im Final-Hinspiel.

Im zweiten Endspiel zeigten sich die hochmotivierten Eastside-Frauen am Freitag von der schweren Ausgangslage unbeeindruckt. Xiaona Shan stellte im Auftaktmatch gegen Qian Li die Weichen und revanchierte sich mit 3:0 für das überraschende 0:3 in Tarnobrzeg. Das 0:3 danach von Petrissa Solja gegen Ying Han kompensierte Georgina Pota (Ungarn) mit ihrem 3:0 gegen Ex-Europameisterin Viktoria Pavlovitch (Weißrussland) zur 2:1-Führung der Gastgeber. Den Eastside-Triumph machte Xiaona Shan perfekt, die wie in Tarnobrzeg das Spitzen-Einzel gegen Han 3:2 gewann.