dpa

Müller erinnert zum Jahrestag an Luftbrücke

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat am Freitag an die Luftbrücke erinnert und für die 78 Opfer der Berlin-Blockade einen Kranz niedergelegt. Mit ihrem Einsatz hätten die West-Alliierten 1948/49 den Menschen im damaligen Westteil Berlins ihre Freiheit erhalten, sagte der SPD-Politiker am Luftbrücken-Denkmal in Tempelhof. Berlin sei den Alliierten noch heute dankbar. Ohne deren entschlossenes Handeln sei die Stadt, wie sie heute existiert, nicht denkbar. Die USA und Großbritannien versorgten 2,1 Millionen Menschen von Juni 1948 bis Mai 1949 aus der Luft. So umgingen die Schutzmächte die sowjetische Blockade der Westteile Berlins.

Letzte Änderung: Freitag, 12. Mai 2017 16:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen