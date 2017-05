dpa

Breitenbach will Bundesprogramme für Flüchtlinge nutzen

Um die Sprachförderung und Berufsvorbereitung von Flüchtlingen in Berlin zu verbessern, will der Senat künftig auf Bundeszuschüsse zugreifen. «Wir wollen Bundesprogramme und -instrumente nutzen, die Sprachförderung mit Praxiserfahrungen und Berufsvorbereitung verbinden», sagte Integrationssenatorin Elke Breitenbach (Linke) der Zeitung «neues deutschland» (Wochenendausgabe). Dazu sei man in engen Gesprächen mit der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit.

Bisher setzte der Berliner Senat bei der Flüchtlingsintegration in den Arbeitsmarkt auf das Landesprogramm «Arrivo». Das sei richtig gut, zum Beispiel bei der Erfassung der Kompetenzen, so Breitenbach. Es bedürfe aber noch einer besseren Abstimmung und Koordinierung, auch mit der Arbeitsagentur.

Als eine Branche, in der neue Programme zum Tragen kommen könnten, nannte Breitenbach den Handel. Der habe sich bereits offen dafür gezeigt. Geflüchteten immer nur ein Praktikum oder eine Berufsorientierung anzubieten, reiche nicht mehr. «Wir müssen jetzt einen Schritt weitergehen.»

