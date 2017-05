dpa

Pronold: Ideenwettbewerb für Bauakademie nach Sommerpause

Für den geplanten Wiederaufbau der Schinkelschen Bauakademie in Berlin soll spätestens im September ein Ideenwettbewerb starten. Das kündigte Baustaatssekretär Florian Pronold (SPD) in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an.

In einem mehrstufigen Verfahren sollen zunächst Ideen für das ambitionierte Projekt gesammelt werden, in einer nächsten Phase folgt dann ein sogenannter Realisierungswettbewerb.

«Wir wollen so viel Schinkel wie möglich», sagte der SPD-Politiker. «Das bezieht sich nicht nur auf das Gebäude. Auch das Innere soll vom Geist Schinkels inspiriert sein, der wie kein anderer für den Beginn der Moderne in der Architektur steht.»

Die im Krieg ausgebrannte Bauakademie lag unmittelbar neben dem Stadtschloss. Sie soll für 62 Millionen Euro aus dem Bundesetat wieder aufgebaut werden.

