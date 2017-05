Fahndung wegen Körperverletzung und sexueller Nötigung

Die Berliner Polizei fahndet nach vier Männern wegen gefährlicher und einfacher Körperverletzung sowie sexueller Nötigung im vergangenen Jahr. Am 28. September 2016 sollen die Männer am Abend und in der Nacht in Mitte auf vier Jugendliche eingeschlagen haben. Die Opfer wurden leicht verletzt. Außerdem sollen sie sich an einer Kreuzung zwei damals 15-jährigen Mädchen beim Überqueren der Fahrbahn in den Weg gestellt haben. Die Mädchen zwängten sich zwischen den Männern hindurch, woraufhin sie von ihnen sexuell genötigt wurden. Die Mädchen konnten sich losreißen und zu einem nahegelegenen Hostel laufen. Die Tatverdächtigen entkamen.

Letzte Änderung: Freitag, 12. Mai 2017 14:10 Uhr

Quelle: dpa

