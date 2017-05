dpa

Generalprobe für große Pflanzenausfahrt in Sanssouci

Auf ins Freie: In einer Generalprobe sind am Freitag bereits einige der insgesamt fast 1000 Kübelpflanzen in den Park von Potsdam-Sanssouci befördert worden. Am Sonntag folgen vor Publikum weitere der zum Teil tonnenschweren Gewächse. In den kommenden vier Wochen werden die Holzkübel mit Muskelkraft, aber auch mit technischen Geräten ins Freie gehievt.

«Die Wintermonate haben die bis zu 200 Jahre alten Pflanzen gut überstanden», sagte Gärtnermeister Tilo Seeger, zuständig für die Orangerie. Es gebe keine Verluste. Zu seinen Schmuckstücken gehören eine sechs Meter hohe Kanadische Dattelpalme und eine etwa ach Meter hohe Hanfpalme. Von diesem 200 Jahre altem Gewächs werden einige erst handflächengroße Abkömmlinge verkauft.

Zuletzt kommen die ein wenig anfälligen Zitruspflanzen wieder ins Freie. «Wir wollen sicher sein, dass es frostfrei bleibt», sagte Seeger. Auch sollte die Sonne nicht zu stark scheinen, damit die Pflanzen in der Eingewöhnungsphase keinen Sonnenbrand bekommen.

Die Orangerie im Park Sanssouci entstand Mitte des 19. Jahrhunderts.

