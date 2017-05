Feministin Ates zieht mit liberaler Moschee in Kirche ein

Die Rechtsanwältin Seyran Ates hat in einer Berliner Kirche Räumlichkeiten für eine liberale Moschee angemietet, in der Frauen und Männer gleichberechtigt beten und predigen sollen. Die aus der Türkei stammende Autorin und Feministin unterzeichnete am Freitag einen Mietvertrag in der evangelischen Johanniskirche im Bezirk Moabit.

Die Eröffnung der Ibn Rushd-Goethe-Moschee in der dritten Etage des Kirchenbaus ist für den 16. Juni geplant. An diesem Tag wird Ates auch ein Buch mit dem Titel «Selam, Frau Imamin» veröffentlichen, in dem sie ihre Beweggründe für die Gründung der Moschee darlegt. In Europa ist der Gelehrte Ibn Rushd (1126-1198) unter dem Namen Averroes bekannt. Er lebte in Andalusien und Marokko, verfasste bedeutende Kommentare zum Werk des griechischen Philosophen Aristoteles.

«Ich hoffe, dass wir später ein eigenes Gebäude für unsere Moschee haben werden», sagte Ates der Deutschen Presse-Agentur. Es sei wichtig, dass diese Moschee «sichtbar» sei, auch um dem Religionsverständnis der konservativen Islam-Verbände in Deutschland etwas entgegenzusetzen. Die liberale Moschee soll Sunniten, Aleviten, Schiiten und Sufis gleichermaßen offenstehen.

Seyran Ates (54) kämpft als Anwältin und Aktivistin seit Jahren gegen häusliche Gewalt, vermeintliche «Ehrenmorde» und die Zwangsverheiratung muslimischer Migrantinnen. Sie war Mitglied der Deutschen Islamkonferenz, bevor die Teilnahme auf muslimischer Seite auf Verbandsvertreter begrenzt worden war.

Letzte Änderung: Freitag, 12. Mai 2017 13:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen