Union fehlen beim letzten Heimspiel fünf Stammspieler

Im letzten Heimspiel will Union-Trainer Keller den Fans vor allem ein «schönes Spiel» bieten. Die Aufstiegschancen sind nur noch theoretischer Natur, zumal fünf Stammspieler ausfallen.

Berlin (dpa/bb) - Beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin fallen im letzten Heimspiel der Saison fünf Stammkräfte aus. Am Sonntag (15.30 Uhr) in der Partie gegen den 1. FC Heidenheim muss Trainer Jens Keller auf die gesperrten Sebastian Polter (rote Karte), Roberto Puncec (Gelb-Rote Karte) und Damir Kreilach (5. Gelbe) sowie die verletzten Spieler Toni Leistner und Steven Skrzybski (beide Muskelfaserriss im Oberschenkel) verzichten. Leistner wird auch am letzten Spieltag in Fürth nicht dabei sein können.