Schott-Wechsel: DVV weist Vorwürfe der BR Volleys zurück

Der neue Volleyball-Bundestrainers Giani hat sich gleich zu Beginn seiner Tätigkeit Ärger mit den Berlin Volleys eingehandelt. BR-Manager Niroomand wirft dem Italiener vor, Außenangreifer Schott abgeworfen zu haben. Der DVV wehrt sich gegen diese Anschuldigungen.

Berlin (dpa/bb) - Im Zoff um den Wechsel von Ruben Schott von den Berlin Volleys nach Mailand hat DVV-Sportdirektor Christian Dünnes die Vorwürfe an Nationaltrainer Andrea Giani zurückgewiesen. «Andrea Giani hat Ruben Schott keinesfalls abgeworben», erklärte Dünnes am Freitag. «Schott hat dem DVV in Person von mir mitgeteilt, dass er nach vielen Jahren in Berlin und in der Bundesliga eine neue Herausforderung im Ausland suchen möchte. Italien betrachtet er als sehr attraktive Volleyball-Adresse, wo er die Chance sieht, sich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln.»