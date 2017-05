Schott-Wechsel: Bundestrainer «hat ihn nicht abgeworben»

Der neue Volleyball-Bundestrainers Giani hat sich gleich Ärger mit Meister Berlin Volleys eingehandelt. BR-Manager Niroomand wirft dem Italiener vor, Nationalspieler Schott aus Eigennutz von Berlin nach Mailand gelockt zu haben. Der DVV und Giani wehren sich.

Berlin (dpa) - Der Zoff um den Wechsel von Volleyball-Nationalspieler Ruben Schott geht in die nächste Runde. Der Profi selbst verteidigte seinen Schritt zu Revivre Powervolley Mailand, den Bundestrainer Andrea Giani im Zweitjob coacht. Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) wehrt sich gegen heftige Vorwürfe der Berlin Volleys.

«Andrea Giani hat Ruben Schott keinesfalls abgeworben», erklärte DVV-Sportdirektor Christian Dünnes am Freitag. Und auch der Bundestrainer selbst wies den Verdacht, er habe aus Eigennutz gegen die Interessen des deutschen Volleyballs gehandelt, strikt zurück.

Dagegen erklärte Kaweh Niroomand, der Manager von Schotts bisherigem Club Berlin Volleys: «Ruben geht doch nur deshalb nach Mailand, weil Giani dort Trainer ist und er sich dadurch bessere Chancen in der Nationalmannschaft verspricht.» Giani hält viel von Schott: «Er ist ein sehr interessanter Spieler, der sich in der Saison von Spiel zu Spiel gesteigert hat», urteilte der 47-Jährige.

Auch der nationale Verband habe dabei eine unrühmliche Rolle gespielt, wetterte Niroomand. Der neue Sportdirektor Dünnes entgegnete hingegen: «Schott hat dem DVV in Person von mir mitgeteilt, dass er nach vielen Jahren in Berlin und in der Bundesliga eine neue Herausforderung im Ausland suchen möchte.»