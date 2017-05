dpa

ALBA glaubt wieder an sich: «Alles grün und blau»

Fast schon euphorische Stimmung herrschte bei ALBA kurz nach dem 83:76-Erfolg im zweiten Playoff-Viertelfinalspiel gegen Bayern München. «Das war eine unglaubliche Energieleistung», schwärmte Trainer Thomas Päch. Die Berliner haben das geschafft, was ihnen eigentlich vor der Serie niemand zugetraut hatte - sie haben die Bayern geschlagen. In der Best of Five-Serie steht es nun 1:1. ALBA geht mit gestiegenem Selbstvertrauen in die dritte Partie am Samstag in München (20.30 Uhr) gehen.

«Alle haben prognostiziert, die Bayern marschieren durch und ALBA soll mal schon die nächste Saison vorbereiten», sagte Manager Marco Baldi. Aber mit Kampf und Leidenschaft rangen die Hauptstädter den Favoriten nieder. «Jetzt wissen wir, dass wir sie schlagen können», freute sich auch Forward Tony Gaffney, der mit spektakulären Blocks aufwarten konnte. Auch der wiedergenesene Spielmacher Peyton Siva überzeugte. «Man sieht immer, wenn er spielt, was uns gefehlt hat die ganze Zeit», findet Baldi.

Jetzt muss das ALBA-Hoch auch auswärts halten. «Wir haben ein Statement abgegeben und müssen jetzt einen Weg finden, auch auswärts zu gewinnen», sagte Gaffney. Den letzten Berliner Auswärtssieg gab es Anfang Januar. Eine harte Defensive soll der Schlüssel sein. «Das Team hat ja gesehen, dass es mit dieser Art möglich ist», glaubt Baldi.

Der Sieg hat die Berliner allerdings viel Energie gekostet. «Die Jungs sehen nicht gut aus. Da ist alles grün und blau», sagte Baldi. Um sich länger erholen zu können, fliegt das Team erst Freitagabend nach München.

