dpa

Schüler können Mathe-Prüfung neu schreiben: Fragen-Pannen

Was sind natürliche Logarithmusfunktionen? Über die Aufgabe in der Matheprüfung rätselten viele Abiturienten in diesem Jahr. Der Stoff war ihnen unbekannt.

Potsdam (dpa/bb) - Nach Pannen mit den Prüfungsfragen können rund 6000 Brandenburger Schüler ihre Abiturprüfungsarbeiten im Fach Mathematik neu schreiben, wenn sie es wollen. Das sei ein Angebot an die Schüler, teilte das Bildungsministerium in Potsdam am Freitag mit. Als Termin für die neue Prüfung wurde der 12. Juni festgelegt. Schüler hatten kritisiert, dass sie in den schriftlichen Prüfungen am 3. Mai Aufgaben zu Themen lösen sollten, die nicht im Unterricht behandelt wurden. Es ging um Aufgaben zu natürlichen Logarithmusfunktionen.

Die Sorgen und Befürchtungen der Schüler würden ernstgenommen, betonte Bildungsminister Günter Baaske (SPD). Nach den Kritiken befragte das Ministerium Schulen der gymnasialen Oberstufe zum Matheunterricht. Von 137 Befragten, die an dem Zentralabitur teilgenommen hatten, gaben 114 an, den Stoff behandelt zu haben, 23 hatten es nicht. Das Thema gehöre seit August 2014 zum geltenden Rahmenlehrplan und hätte gelehrt werden müssen, hieß es.

Mit den Lehrkräften werde nun besprochen, wie ähnliche Fälle künftig vermieden werden können, sagte Baaske. Wichtig sei, dass jetzt für die Schüler kein Nachteil entstehe.

Alle Brandenburger Schulen erhalten nach den Angaben kommende Woche ein Informationsschreiben und ein Formblatt, mit dem sich interessierte Schüler zum neuen Prüfungstermin anmelden können. Der Prüfungsausschuss der Schulen entscheidet dann über die Zulassung. Die erste Hauptprüfung wird nicht gewertet. Die neuen Aufgaben kommen aus dem Bestand des Landes, der für den offiziellen Nachschreibetermin bereit steht.

Letzte Änderung: Freitag, 12. Mai 2017 13:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen