Prozess nach Feuerattacke auf Obdachlosen geht weiter

Die Feuerattacke auf einen schlafenden Obdachlosen in einem U-Bahnhof in Berlin-Kreuzberg beschäftigt heute weiter das Landgericht. Erwartet werden am zweiten Prozesstag Aussagen der sieben Angeklagten. Sechs der 16- bis 21-Jährigen wird versuchter Mord vorgeworfen. Sie sollen laut Staatsanwaltschaft billigend in Kauf genommen haben, dass der Mann selbst hätte Feuer fangen und verbrennen können. Einem siebten Angeklagten wird unterlassene Hilfeleistung zur Last gelegt.

Die Flüchtlinge aus Syrien und Libyen sollen in der Heiligen Nacht 2016 versucht haben, den Schlafenden im U-Bahnhof Schönleinstraße anzuzünden. Nur durch das beherzte Eingreifen von Fahrgästen konnte laut Anklage Schlimmeres verhindert werden. Sie löschten demnach die Flammen. Der Obdachlose aus Polen wurde gerettet. Der Angriff hatte deutschlandweit Entsetzen ausgelöst.

Letzte Änderung: Freitag, 12. Mai 2017 05:31 Uhr

Quelle: dpa

