Mehr Tagespflege für Demenzkranke gefordert

Zur Betreuung der zunehmenden Zahl demenzkranker Menschen sind nach Einschätzung des Kompetenzzentrums in Brandenburg mehr Tagespflegeplätze nötig. In den nächsten fünf bis sechs Jahren müssten die derzeit 4000 Plätze mindestens verdoppelt werden, sagte dessen Leiterin Birgitta Neumann. Vor gut einem Jahr nahm das Zentrum die Arbeit auf und bündelt Beratungs- und Unterstützungsangebote für Betroffene und ihre Angehörigen. Wichtig seien flexible Tagespflegen, vor allem im ländlichen Raum. Bundesweit leben 1,6 Millionen Menschen mit Demenz, in Brandenburg sind es derzeit 55 000. Für 2030 rechnen Fachleute aufgrund der demografischen Entwicklung und der immer älter werdenden Bevölkerung mit knapp 88 000 Erkrankten im Land.

