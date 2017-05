dpa

Fürst Pückler bekommt Besuch von Königin Augusta

Eine neue Ausstellung im Schloss Branitz in Cottbus greift einen Besuch von Königin Augusta von Preußen bei Fürst Pückler auf. Am 25. Juli 1864 kam die Adlige nach einer stundenlangen Anreise von Babelsberg mit Zug und Kutsche auf dem Alterssitz des exzentrischen Gartengestalters an, wie Kuratorin Simone Neuhäuser am Freitag erläuterte. Die Königin blieb für einen Tag. Anhand der Briefkorrespondenz zwischen Pückler und Augusta entwickelten die Ausstellungsmacher ein Konzept, das durch mehrere Räume führt. Auch eine Festtafel ist gedeckt - demnach gab es für Augusta zum Nachtisch Eis, Weingelee und Bonbons. Besucher können die Ausstellung ab Sonntag (14. Mai) bis 31. Oktober sehen.

Letzte Änderung: Freitag, 12. Mai 2017 14:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen