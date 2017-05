dpa

Eine Königin in Branitz: Schau wird vorgestellt

Königin Augusta von Preußen besuchte 1864 Pücklers Parkanlagen-Idylle in Branitz. Hat es ihr gefallen und wie hatte sich der Fürst auf den Besuch vorbereitet? Das rückt eine Ausstellung im Schloss Branitz in Cottbus in den Mittelpunkt. Am Wochenende wird die Schau (14. Mai 2017 bis 31. Oktober) eröffnet, zuvor wird sie am heutigen Freitag (11.00 Uhr) der Presse vorgestellt.

Letzte Änderung: Freitag, 12. Mai 2017 00:11 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen