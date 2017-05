Grünen-Politikerin: Jede dritte Eisenbahnbrücke marode

Jede dritte Eisenbahnbrücke in Brandenburg ist dringend sanierungsbedürftig. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Brandenburger Grünen-Bundestagsabgeordneten Annalena Baerbock hervor. Seit 2014 seien 21 Brücken saniert worden, jedoch habe sich der Zustand der anderen sehr verschlechtert, teilte die Sprecherin für Klimapolitik am Donnerstag mit. Inzwischen seien 76 Brücken so schwer beschädigt, dass in vielen Fällen nur noch Abriss und Neubau helfe. Zudem seien knapp über 40 Prozent der Bauwerke älter als 80 Jahre.

«Der Verfall unserer Eisenbahnbrücken verdeutlicht die verfehlte Verkehrspolitik der Bundesregierung», kritisierte Baerbock. Die Eisenbahninfrastruktur zerfalle und Tausenden Pendlern drohten Streckensperrungen, Umleitungen und Zugausfälle. Der miserable Zustand gefährde auch den Tourismus.

