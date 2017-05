dpa

92 Millionen Euro gegen Betonkrebs

Im Land Brandenburg werden dieses und kommendes Jahr zusammen rund 92 Millionen Euro in die Sanierung von Betonkrebs-Schäden an Autobahnen investiert. Die Erhaltungsmaßnahmen beträfen rund 130 Kilometer, heißt es in einer Übersicht, die der Landesbetrieb Straßenwesen am Donnerstag dem Verkehrsausschuss vorlegte. Insgesamt gibt es in Brandenburg ein Autobahnnetz mit rund 1600 Kilometer Richtungsfahrbahnen.

Der Betonkrebs zerstört zahlreiche der in den 1990er Jahren gebauten Fahrbahnen. Hintergrund ist eine Alkali-Kieselsäure-Reaktion im Beton, die zu Rissen führen kann. Die verwendeten Materialien entsprachen damals zwar dem Standard. Heute ist allerdings bekannt, dass nur bestimmte Sand- und Kiessorten eine Zerstörung von Trassen durch Betonkrebs ausschließen.

