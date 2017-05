dpa

Berlin kann mit sattem Steuerplus rechnen

Das Land Berlin kann in den kommenden Jahren mit deutlich höheren Einnahmen rechnen als bisher geplant. Das geht aus Zahlen der Steuerschätzung hervor, die Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) am Donnerstag veröffentlichte. Demnach liegt das Plus in diesem Jahr bei 355 Millionen Euro. Die Steuereinnahmen im Jahr 2018 liegen der Prognose zufolge um 396 Millionen Euro höher als bislang veranschlagt und im Jahr 2019 um 408 Millionen Euro höher. «Die Steuerschätzung bedeutet für Berlin eine insgesamt sehr gute Nachricht», sagte der Senator. Das satte Plus gehe vor allem auf die Unternehmenssteuern zurück.

