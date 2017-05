Brutaler Angriff im U-Bahnhof: Polizei prüft Hinweis

Nach einem Fahndungsaufruf zu einem brutalen Angriff in einem Berliner U-Bahnhof prüft die Polizei nun einen Hinweis auf die Täter. Bis zum Freitagvormittag habe sich eine Person gemeldet und einen entsprechenden Hinweis abgegeben, sagte ein Polizeisprecher. Genaueres könne man noch nicht sagen.

Der Angriff ereignete sich bereits am 4. März. Nach einem belanglosen Streit zwischen den drei Männern und dem Paar eskalierte die Situation. Die Männer schlugen dem 33-Jährigen ins Gesicht, so dass er zu Boden fiel. Dann traten sie ihm gegen den Kopf. Fahrgäste einer eingefahrenen U-Bahn retteten den Mann und zogen ihn und seine Begleiterin in den Zug. Als die U-Bahn am nächsten Bahnhof hielt, griffen die drei Täter erneut an und versuchten, den 33-Jährigen herauszuziehen und seiner Begleiterin die Handtasche zu entreißen. Schließlich flohen sie. Das Opfer wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.