Eisbären zur Saisonvorbereitung bei Steiermark-Trophy

Die Eisbären Berlin nehmen am 1. und 2. September zum ersten Mal an der Steiermark-Trophy in Graz teil. Gegner in Österreich eine Woche vor Beginn der Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) sind neben Gastgeber Graz die Finnen Pelican Lahti und NHK Nitra aus der Slowakei. Das teilte der DEL-Rekordmeister am Donnerstag mit.

Letzte Änderung: Donnerstag, 11. Mai 2017 15:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen