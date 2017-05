«Weltstadt»: Heimat-Ausstellung von Geflüchteten

Erinnerungen an die Heimat, Träume von einem unversehrten Leben - in einem Kunstprojekt in Berlin geben Flüchtlinge Einblick in ihr altes Leben. Unter dem Motto «Casa Mia» haben sie aus Pappe, Holz, Plastik und anderen Materialien Häuser nachgebaut, die vor oder während ihrer Flucht eine besondere Rolle für sie spielten. Am Freitag beginnt die Ausstellung «Weltstadt» in der Neuköllner Agora Rollberg. Initiator ist das Internationale Jugendkunst- und Kulturhaus Schlesische27.

Auf einer Fläche von 500 Quadratmetern sind rund 130 Modellhäuser zu sehen. Sechs Monate arbeiteten mehr als 150 Geflüchtete aus Afrika, dem Nahen und Mittleren Osten an dem Projekt. «Irgendwann entstand diese Stadt in der Stadt», sagte Matze Görig, künstlerischer Leiter der Ausstellung, am Donnerstag. Dabei symbolisierten die Gebäude die Biografien ihrer Erbauer - mit all ihren Brüchen und Aufbrüchen. Zusätzliche Licht- und Soundelemente prägen das Bild der imaginären Stadt.

