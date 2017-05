Cottbuser fährt trotz Fahrverbots bei Polizei vor

Ungünstiger Platz zum Parken, wenn man ein Fahrverbot hat: Ein 65-Jähriger ist trotz des Verbots am Mittwoch mit seinem Auto bei einer Polizeiinspektion in Cottbus vorgefahren. Als die Beamten den Fahrzeugschlüssel verlangten, beschimpfte er sie in «Reichsbürger-Manier», wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Schlüssel wurde sichergestellt und der Führerschein abgenommen. Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik als Staat nicht an. Deshalb akzeptieren sie keine Bescheide oder Schreiben von Behörden.

Letzte Änderung: Donnerstag, 11. Mai 2017 15:00 Uhr

Quelle: dpa

