Volker Ludwig gibt Leitung des Grips Theaters ab

Volker Ludwig, Gründer des Berliner Grips Theaters, gibt die Leitung der Bühne nach seinem 80. Geburtstag ab. Nach 48 Jahren übergibt Ludwig Anfang Juli die Gesamtleitung an Philipp Harpain, der das Theater bereits künstlerisch leitet. Unter Harpains Leitung werde der Projektmanager Andreas Joppich dann die Geschäftsführung übernehmen, teilte das Theater am Donnerstag mit.

Ludwig wird am 13. Juni 80 Jahre alt. Er gilt als Pionier des modernen Kinder- und Jugendtheaters in Deutschland. Als Autor schuf er so legendäre Stücke wie das Musical «Linie 1», das in aller Welt nachgespielt wurde.