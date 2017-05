dpa

Gesuchter Straftäter in Regionalbahn gefasst

Bundespolizisten haben in einer Regionalbahn in Küstrin-Kietz (Märkisch-Oderland) einen gesuchten Straftäter gefasst. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hatte gegen den 33 Jahre alten Mann einen Haftbefehl wegen Diebstählen und Prügeleien erlassen, berichtete ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag. Der Mann war den Beamten bei einer Routinekontrolle am Mittwoch aufgefallen. Der Abgleich seiner Papiere mit einer Fahndungsdatei ergab einen Treffer. Die Bundespolizisten nahmen den 33-Jährigen fest und überstellten ihn nach Berlin.

Letzte Änderung: Donnerstag, 11. Mai 2017 14:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen