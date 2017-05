Radfahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Auto in Klinik

Eine 69 Jahre alte Fahrradfahrerin ist nach dem Zusammenstoß mit einem Auto in Südbrandenburg im Krankenhaus gestorben. Zu der Kollision kam es am Donnerstag in Elsterwerda (Elbe-Elster) an einer Kreuzung, wie die Polizei mitteilte. Ein Gutachter der Dekra sei mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt worden. Die Autofahrerin sei bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

