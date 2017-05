Hausärzteverband Brandenburg hat neuen Vorstand gewählt

Die Allgemeinmedizinerin Karin Harre übernimmt den Vorsitz des Hausärzteverbands Brandenburg. Sie wurde am Mittwoch in den neuen Vorstand gewählt, wie der Verband am Donnerstag mitteilte. Ihr Vorgänger und Gründungsmitglied Johannes Becker hatte Harre vorgeschlagen. Becker wird sich weiterhin im Verband engagieren. Der 2012 gegründete Hausärzteverband und vertritt die Interessen freiberuflicher und angestellter Hausärzte in Brandenburg.

Letzte Änderung: Donnerstag, 11. Mai 2017 14:40 Uhr

Quelle: dpa

