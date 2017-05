Mehrere Kilo Drogen beschlagnahmt: Zwei Festnahmen

Bei einer Razzia gegen den Drogenhandel hat die Polizei in Berlin-Mariendorf und -Tempelhof mehrere Kilogramm Marihuana beschlagnahmt und zwei Männer festgenommen. Beamte hatten am Mittwoch die Wohnungen von drei Beschuldigten durchsucht, die verdächtigt werden, gemeinsam mit Drogen gehandelt zu haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten stellten mehr als 15 Kilogramm Marihuana und eine fünfstellige Summe an Bargeld sicher. Die beiden Festgenommenen sollten am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der dritte Beschuldigte war zunächst nicht auffindbar.

Letzte Änderung: Donnerstag, 11. Mai 2017 14:30 Uhr

Quelle: dpa

