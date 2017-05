dpa

Pfarrkirche in Klosteranlage Neuzelle saniert

Die Sanierung der Kreuz-Kirche in der Klosteranlage Neuzelle (Oder-Spree) ist am Donnerstag offiziell abgeschlossen worden. Damit sei ein weiterer wichtigen Abschnitt zur Wiederherstellung des barocken Ensembles der historischen Klosteranlage beendet, sagte Kulturministerin Martina Münch (SPD) bei der Übergabe an die evangelische Gemeinde.

Die Sanierung begann 2009: Hergerichtet wurden Dächer, Türme und Fassaden sowie im Inneren der Kreuzaltar und die Orgelempore. Bund, Land und Stiftung Stift Neuzelle finanzierten das Projekt mit knapp drei Millionen Euro.

Die Kirche zum Heiligen Kreuz entstand zwischen 1730 und 1740 als katholische Pfarrkirche. Seit der Klosteraufhebung 1817 ist sie evangelisch.

Im kommenden Jahr wird die Gründung des Klosters vor 750 Jahren begangen. Seit Anfang der 1990er Jahre wurden mehr als 50 Millionen Euro an Landes-, Bundes- und EU-Mitteln sowie an privaten Spenden in die Gesamtanlage investiert. Geplant ist jetzt die Wiederansiedlung von Zisterzienser-Mönchen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 11. Mai 2017 14:10 Uhr

