Nacht der Religionen: Auf dem Tandem durch Berlin

Kirchen, Moscheen oder Synagogen - zur Langen Nacht der Religionen öffnen am 25. Mai wieder zahlreiche Gotteshäuser in Berlin. In mehr als 80 Veranstaltungen wollen Religionsgemeinschaften, spirituelle Gruppen und interreligiöse Initiativen über ihren Glauben informieren. Auf rund 20 Fahrrad-Tandems wollen bereits morgens Pfarrer, Imame, muslimische Theologen und Rabbiner zu einer Tour aufbrechen, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten.

Nach den Debatten über antisemitische Vorfälle und Schlagwörter wie «Wir sind nicht Burka» trete die 6. Lange Nacht für ein positives Bild der Religion ein. Über die Einzelfälle hinaus solle der Blick auf eine Gesellschaft gehen, in der Menschen aller Religionen friedlich zusammenleben.

Eröffnet wird die Lange Nacht um 13.00 Uhr auf dem Gendarmenmarkt mit einer Tafel, an der die Besucher gemeinsam speisen können. Vertreter von Religionsgemeinschaften wollen dabei in persönlichen Gesprächen Auskunft über ihren Glauben geben.

Ob Adventisten, Anhänger des Sufismus oder Alt-Katholiken - auf der Langen Nacht wollen die teilnehmenden Glaubensgemeinschaften und Konfessionen Brücken zueinander schlagen. Zu den Gastgebern zählen das vom Theologen Hans Küng initiierte Projekt «Weltethos» und die dazu gehörende Ausstellung, die Stiftung Neue Synagoge - Centrum Judaicum, die Baptistenkirche Wedding und die Johanniskirche in Grunewald. Organisiert wird die alljährliche Lange Nacht seit 2012.

Letzte Änderung: Donnerstag, 11. Mai 2017 14:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen