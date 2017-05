Pal Dardai: In irrer Saison noch «was Schönes» drin

Hertha-Kapitän Ibisevic würde einen verpassten Europa-League-Platz zwar nicht als Katastrophe sehen. Doch Trainer Dardai will unbedingt «was Schönes holen». Dafür muss endlich die schwarze Serie in fremden Stadien beendet werden. Jugendliche Leichtigkeit soll helfen.

Berlin (dpa) - Nur nicht noch mehr Druck. Mit einer Mischung aus Spaß, Zuversicht und jugendlicher Unbekümmertheit will Hertha-Trainer Pal Dardai im Saisonendspurt die Rückkehr nach Fußball-Europa sichern. «Wir haben noch zwei Spiele, wir brauchen nicht zu heulen, wir sind immer noch da oben», erklärte der Coach zur Ausgangsposition im Saisonendspurt. Der Berliner Fußball-Bundesligist liegt in der Tabelle mit 46 Punkten auf Platz sechs. Doch der Europa-League-Platz ist nach sechs Pleiten in den jüngsten acht Spielen massiv in Gefahr.