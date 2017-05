Spezialeinheiten der Polizei nehmen Verdächtige fest

Spezialeinheiten der Polizei haben am Mittwochabend in Niestetal bei Kassel zwei Männer festgenommen. Es handele sich um einen Einsatz im Zuge eines Betrugsverfahrens, bestätigte ein Sprecher der Berliner Polizei am Donnerstag. Das dortige Landeskriminalamt leite das Verfahren. Details zu dem größeren Einsatz in Nordhessen nannte der Sprecher mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Die Kasseler Polizei bestätigte nur, dass sie mit Spezialeinheiten die Berliner Ermittler unterstützt habe. Augenzeugen hatten den Zugriff in einem Wohngebiet beobachtet. Zuvor hatte die «Hessische/Niedersächsische Allgemeine» über den Einsatz berichtet.

Letzte Änderung: Donnerstag, 11. Mai 2017 13:30 Uhr

