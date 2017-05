dpa

Ibisevic: Scheitern um Europa-Plätze «nicht Ende der Welt»

Ein Sieg am Samstag (1530) beim Absteiger SV Darmstadt würde die auswärts notorisch schwache Hertha im Kampf um die Europa-League-Plätze auf Kurs halten. Wenn es in der Endabrechnung aber nicht klappt, wäre das für Torjäger Vedad Ibisevic «kein Scheitern». «Ich finde die Europa League super. Aber wenn wir sie nicht erreichen, wäre das nicht das Ende der Welt», sagte der in dieser Saison 12 Mal erfolgreiche Torschütze in einem «Kicker»-Interview (Donnerstag). Der Tabellensechste aus der Hauptstadt kassierte zuletzt neun Auswärtsniederlagen in Serie.

Ibisevic, der auf die jungen Talente bei Hertha BSC einwirken will, gab zu bedenken: «Uns fehlen derzeit zum Teil sechs, sieben Stammspieler. Mitch Weiser war fast ein halbes Jahr weg, er hat uns extrem gefehlt.»

«Ein junger Spieler darf nicht denken: Egal, was er macht - es ist okay. Es ist eine krasse Zeit heutzutage. Die Jungen nehmen sich manchmal crazy Typen als Vorbilder», sagte der erfahrene Torjäger. Man könne den Sport und das allgemeine Auftreten nicht trennen. «Wie man sich auf dem Platz verhält und wie daneben, das gehört zusammen», sagte der Bosnier weiter.

Durch die angespannte Personalsituation stehen bei den Berlinern die Nachwuchsspieler Jordan Torunarigha, Maximilian Mittelstädt, Allan oder Florian Baak im Fokus.

Letzte Änderung: Donnerstag, 11. Mai 2017 13:30 Uhr

Quelle: dpa

