Prozess zehn Jahre nach Überfällen: Angeklagter schweigt

Fast zehn Jahre nach Überfällen auf zwei Geschäfte muss sich der mutmaßliche Räuber vor dem Berliner Landgericht verantworten. Der inzwischen 28-Jährige soll Verkäuferinnen mit einem Messer bedroht und insgesamt rund 2700 Euro erbeutet haben. An den Tatorten sichergestellte Fingerabdrücke hätten 2015 auf seine Spur geführt. Zu Prozessbeginn am Donnerstag schwieg der Angeklagte.

Der damals 18-Jährige soll im Sommer 2007 zunächst in einen Spätkauf im Stadtteil Tempelhof eine Packung Zigarettenhülsen auf das Laufband der Kasse gelegt, dabei einer Angestellten ein Klappmesser direkt an die linke Körperseite gehalten und Geld gefordert haben. Mit rund 2500 Euro sei er entkommen. Einen Monat später soll der Angeklagte in Berlin-Neukölln in einem Supermarkt ähnlich vorgegangen sein und 200 Euro erbeutet haben.