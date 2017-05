dpa

Mann randaliert in Restaurant und verletzt Inhaber

Ein Mann hat in einem Restaurant in Berlin-Mariendorf eine Frau gewürgt und einen Mann mit einem Messer verletzt. Der 44-Jährige betrat am Mittwochnachmittag das Lokal in der Gersdorfstraße und begann zu randalieren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als Angestellte versuchten, den Mann zu beruhigen, kam es zu einem Gerangel. Dabei habe der Mann nach derzeitigem Erkenntnisstand eine 34-jährige Angestellte gewürgt und den Lokalinhaber mit einem Messer am Arm und Oberkörper verletzt.

Der Beschuldigte stahl anschließend den Ladenschlüssel, flüchtete aus dem Lokal und verschloss die Tür hinter sich. Der Inhaber und die Angestellte wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter wurde schließlich in einem Krankenhaus vorläufig festgenommen. Er hatte sich bei dem Vorfall leicht verletzt und wollte sich behandeln lassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 11. Mai 2017 12:50 Uhr

Quelle: dpa

