Mieterverein: Kappungsgrenze für Mieterhöhungen senken

Angesichts rasant steigender Mieten in der Hauptstadt will der Berliner Mieterverein die Erhöhungsmöglichkeiten für Vermieter weiter einschränken. Bisher können die Mieten in bestehenden Verträgen in drei Jahren um 15 Prozent erhöht werden. «Diese Kappungsgrenze wird zunehmend an Bedeutung gewinnen, sie sollte weiter reduziert werden», sagte Wibke Werner, die Vize-Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins, am Donnerstag. Werner reagierte damit auf Medienberichte, wonach im neuen Berliner Mietspiegel die durchschnittliche Kaltmiete innerhalb von zwei Jahren von 5,84 Euro um knapp zehn Prozent auf rund 6,40 Euro gestiegen sei.

Letzte Änderung: Donnerstag, 11. Mai 2017 12:40 Uhr

Quelle: dpa

