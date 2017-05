Mieterverein will Mieterhöhungen weiter erschweren

Das musste so kommen: Beim Mieterwechsel erhöhen viele Berliner Vermieter seit Jahren kräftig die Miete. Nun schlägt sich das wohl auch im neuen Mietspiegel nieder. Details sind durchgesickert.

Berlin (dpa/bb) - Angesichts rasant steigender Mieten will der Berliner Mieterverein die Erhöhungsmöglichkeiten für Vermieter weiter einschränken. Bisher können die Mieten in bestehenden Verträgen in drei Jahren um 15 Prozent erhöht werden. «Diese Kappungsgrenze wird zunehmend an Bedeutung gewinnen, sie sollte weiter reduziert werden», sagte Wibke Werner, die Vize-Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins, am Donnerstag.