Regierung will Zentrum für Telefonüberwachung zustimmen

Potsdam (dpa/bb) - Das Potsdamer Kabinett wird Ende Mai oder Anfang Juni über den Staatsvertrag zur Bildung eines länderübergreifenden Telefon-Abhörzentrums entscheiden. Dies kündigte Innenminister Karl-Heinz Schröter am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags an. In dem Zentrum in Leipzig wollen die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und Brandenburg ab 2019 die Telefonüberwachung bündeln. An den rechtlichen Vorgaben ändert sich dadurch nichts. Laut Schröter wollen auch die Bundesländer im Norden und Süden Deutschlands gemeinsame Abhörzentren schaffen.

Brandenburgs Datenschutzbeauftragte Dagmar Hartge sagte, für den Einsatz von Bodycams sei eine gesetzliche Regelung notwendig. Es gebe bislang keine wissenschaftlichen Untersuchungen, inwieweit diese Technik zur Abschreckung beitrage. Der Einsatz von Bodycams allein zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls sei ihrer Ansicht nach unzulässig. Sie verwies auf die USA, wo die Kameras eingesetzt würden, um Übergriffe von Polizisten zu verhindern. Dies habe Untersuchungen zufolge funktioniert. Vertreter der Polizeigewerkschaften befürworteten die Bodycams, die unter anderem potenzielle Täter vor Übergriffen auf Beamte abschrecken sollen.

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hatte bereits im vergangenen Jahr erklärt, er wolle Polizisten zur Eigensicherung mit Körperkameras ausrüsten. Nach dem Terroranschlag an der Berliner Gedächtniskirche war nochmals über eine Ausweitung der Videotechnik diskutiert worden.

