dpa

Immobilienkonzern TLG will Konkurrenten WCM übernehmen

Der Berliner Gewerbe-Immobilienkonzern TLG steht vor der Übernahme des Konkurrenten WCM in Frankfurt. Deren Großaktionär DIC Asset unterstützte am Donnerstag das Übernahmeangebot aus Berlin. Die 2012 privatisierte frühere Treuhand-Tochter TLG hält nach eigenen Angaben Immobilien im Wert von 2,2 Milliarden Euro, vor allem Läden und Büros in Ostdeutschland. Mit der WCM-Übernahme werde die Präsenz in Westdeutschland gestärkt und der Wert des Portfolios auf 3 Milliarden Euro gesteigert. Drei Viertel der Gebäude der beiden Unternehmen lägen in Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Unternehmenssitz soll Berlin sein.

Nach dem Angebot sollen die WCM-Anteilseigner je 5,75 Aktien ein TLG-Papier bekommen, wie beide Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt hatten. WCM-Vorstandschef Stavros Efremidis sprach von einem sehr attraktiven Angebot. Basierend auf dem Schlusskurs der TLG-Aktie vom Mittwoch errechne sich daraus ein Angebotspreis von 3,36 Euro pro WCM-Aktie, hieß es. Die DIC Asset AG hält 25,95 Prozent des Grundkapitals der WCM.

Letzte Änderung: Donnerstag, 11. Mai 2017 11:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen