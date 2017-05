dpa

AfD will mehr Schuldentilgung in Berlin

Die AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus fordert mehr Anstrengungen der rot-rot-grünen Koalition zum Schuldenabbau. Vize-Faktionschefin Kristin Brinker verwies am Donnerstag darauf, dass das Land in diesem Jahr 100 Millionen Euro Schulden tilge, obwohl der Haushaltsüberschuss zuletzt bei 1,25 Milliarden Euro lag. «Das ist für uns deutlich zu wenig», sagte sie. «Wir müssen von den Schulden massiv runter.» Berlin ist derzeit mit rund 58 Milliarden Euro verschuldet. Nach den Vorstellungen der AfD sollte etwa die Hälfte der Mehreinnahmen in Schuldentilgung oder einen Nachhaltigkeitsfonds fließen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 11. Mai 2017 11:30 Uhr

