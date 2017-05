dpa

Schüsse auf Kneipe in Wedding: Haftbefehle gegen drei Männer

Berlin (dpa/bb) - Nach den Schüssen auf ein Lokal in Berlin-Wedding sind Haftbefehle gegen drei verdächtige Männer erlassen worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Zunächst hatte die Polizei fünf Verdächtige im Alter zwischen 17 und 30 Jahren gefasst. Zwei Männer wurden wieder freigelassen. Nach Medienberichten ging es bei dem Angriff wohl um Machtkämpfe im kriminellen Rockermilieu, an denen auch russische und arabische Rocker beteiligt sind.

Die Täter schossen am Mittwochabend mehr als ein Dutzend Mal auf die Bar in der Groninger Straße. Zahlreiche Kugeln durchschlugen eine Scheibe und eine Tür. Danach flüchteten die Schützen mit mehreren Autos. Zeugen hatten die Wagen zuvor fotografiert. Verletzt wurde niemand.

