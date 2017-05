dpa

Nach Schüssen auf Lokal: Polizei nimmt fünf Männer fest

Berlin (dpa/bb) - Nach den Schüssen auf ein Lokal in Berlin-Wedding hat die Polizei fünf Männer festgenommen. Das teilte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mit. Die Hintergründe der Tat seien Gegenstand der Ermittlungen. Am Mittwochabend waren mehrere Schüsse auf das Lokal in der Groninger Straße abgefeuert worden. Wie die «B.Z.» (online) berichtet, trafen insgesamt 16 Projektile die Eingangstür. Verletzt wurde niemand.

