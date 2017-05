Spandau gewinnt Halbfinal-Auftakt in Potsdam mit 19:8

Berlin (dpa/bb) – Die Wasserfreunde Spandau 04 sind dem Finale um die deutsche Wasserball-Meisterschaft ein Stück näher gekommen. Der Rekordmeister gewann zum Auftakt der Halbfinalserie «Best of Five» am Mittwochabend klar mit 19:8 (6:2,5:1,6:2,2:3) beim OSC Potsdam. Damit können die Berliner in den beiden folgenden Heimspielen am Wochenende mit zwei weiteren Erfolgen den Einzug ins Endspiel perfekt machen. Potsdam hat mit dem Halbfinaleinzug bereits das beste Resultat der Vereinsgeschichte seit dem Erstliga-Aufstieg 2008 erreicht.

Spandau ging gegen die vom einstigen 04-Weltklassekeeper Alexander Tchigir trainierten Potsdamer von Beginn an motiviert und konzentriert zu Werke. Das 6:2 im Startviertel stellte die Weichen für die Gäste, die ihre Favoritenrolle überzeugend ausfüllten und den Vorsprung kontinuierlich ausbauten. Beste Torschützen beim Sieger waren der Ex-Potsdamer Lukas Küppers (6), Mateo Cuk und Kapitän Marko Stamm (je 3). Für Potsdam traf Ferdinand Korbel drei Mal.

Letzte Änderung: Mittwoch, 10. Mai 2017 22:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen