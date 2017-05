dpa

Turbine will Champions League-Quali sichern

Nach dem 2:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen will sich Turbine Potsdam als Bundesliga-Zweiter die Champions League-Qulifikation nicht mehr nehmen lassen. Am Sonntag kommt es im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion (14.00) zum «Endspiel» gegen Verfolger Bayern München. Mit einem Sieg könnte das Team von Cheftrainer Matthias Rudolph einen Spieltag vor Ende der Bundesligasaison 2016/17 in Sachen internationales Geschäft den Sack zu machen.

«Alles oder nichts: Wir wollen offenes Visier spielen und uns für die gute Saison belohnen», sagte Olympiasiegerin Tabea Kemme. Mit dann vier Punkten Vorsprung wären die «Turbinen» von den Bayern nicht mehr einzuholen.

Rechtzeitig vor dem großen Match fühlt sich Kemme nach ihrer Verletzungspause wieder zu hundert Prozent fit, was der Doppelpack gegen Leverkusen belegte. «Ich freue mich tierisch auf das Endspiel gegen Bayern. Wir wollen endlich wieder ins internationale Geschäft», unterstrich sie. Drei Jahre Abstinenz von der europäische Bühne sei genug.

Die Stimmung innerhalb der Mannschaft sei gut. «Die Niederlage gegen Wolfsburg ist abgehakt. Wir wollen Zweiter werden, komme was da wolle», betonte Kemme.

