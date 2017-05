Mann bei Unfall in Recylingfirma eingeklemmt und verletzt

Bei einem Unfall in einer Recyclingfirma in Brandenburg/Havel ist ein Mann verletzt worden. Der 39-Jährige sei am Mittwoch zwischen einem Radlader und einem Schrotthaufen eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittele wegen fahrlässiger Körperverletzung. Auch das Amt für Arbeitsschutz untersucht den Vorfall.

Letzte Änderung: Mittwoch, 10. Mai 2017 19:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen