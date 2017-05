Daniela Schadt überreicht Preise für Auszubildende

Anerkennung für Auszubildende des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschland (CJD): Bei der Abschlussfeier der 37. Berufswettbewerbe des CJD hat die Lebensgefährtin des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck, Daniela Schadt, Azubis Preise für besondere Leistungen überreicht. «Wann immer ihr euch im Leben fragen werdet, ob ihr das hinkriegt», so Schadt in ihrer Laudatio am Mittwochabend: «Denkt daran: Ihr habt es einmal bewiesen, und es wird euch auch immer wieder gelingen.»

Bundesweit nahmen mehr als 1000 Auszubildende beim CJD aus zehn Berufsfeldern - vom Garten- und Landschaftsbau, über Gastgewerbe bis hin zu handwerklichen und kaufmännischen Berufen - an den Berufswettbewerben teil. Für viele Auszubildende sei es eine große Chance, hieß es vom CJD. Denn so erhielten die Jugendlichen, die auf dem ersten Ausbildungsmarkt keine Chancen gehabt hätten, die Möglichkeit, in internen Wettbewerben ihre Talente und Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Über 100 Auszubildende wurden am Mittwoch geehrt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 10. Mai 2017 19:10 Uhr

Quelle: dpa

